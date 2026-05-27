Bmw M 1000 RR | 115 esemplari per celebrare il Tourist Trophy

Notizia in breve

Bmw lancerà solo 115 esemplari della M 1000 RR limited edition Isle of Man, in occasione della 115esima edizione del Tourist Trophy. La motocicletta è stata creata specificamente per questa celebrazione e rappresenta una versione limitata del modello M 1000 RR. La produzione sarà limitata a queste unità, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o il prezzo.