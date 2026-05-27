Bmw M 1000 RR | 115 esemplari per celebrare il Tourist Trophy

Da gazzetta.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bmw lancerà solo 115 esemplari della M 1000 RR limited edition Isle of Man, in occasione della 115esima edizione del Tourist Trophy. La motocicletta è stata creata specificamente per questa celebrazione e rappresenta una versione limitata del modello M 1000 RR. La produzione sarà limitata a queste unità, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o il prezzo.

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Bmw investe tutto sul modello più estremo della sua gamma per celebrare uno degli eventi più iconici della propria storia sportiva: i 115 anni di gare Tourist Trophy all’Isola di Man. La Casa di Monaco realizza 115 esemplari dedicati alla supersportiva più amata realizzando una livrea che racconta tutta la magia del TT. La base tecnica resta invariata, la M 1000 RR è già uno dei riferimenti del segmento, ma il lavoro si è concentrato soprattutto sull'estetica. Bmw vanta una lunga tradizione nelle gare su strada dell’Isola di Man. Tra i nomi storici legati alla Casa tedesca troviamo piloti come George Meier, vincitore nel 1939, Helmut Dahne nel 1976 e Hans-Otto Butenuth. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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