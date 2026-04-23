KTM 1390 Super Duke RR Track | 202 CV e solo 100 esemplari da pista

KTM ha presentato la 1390 Super Duke RR Track, una versione da pista con 202 cavalli di potenza. La produzione prevede solo 100 esemplari, tutti destinati all’uso su circuiti. La moto si distingue per le sue caratteristiche tecniche e per la sua esclusività limitata. È stata annunciata come una versione dedicata agli appassionati di corse e di prestazioni elevate. Il modello si basa su una piattaforma potente e leggera, pensata specificamente per l’utilizzo in ambienti agonistici.

? Cosa sapere KTM lancia la 1390 Super Duke RR Track da 202 CV con 100 esemplari limitati.. Il modello da 39.990 euro arriva in concessionaria a maggio per uso esclusivamente in pista.. Solo 100 appassionati potranno mettere le mani sulla nuova KTM 1390 Super Duke RR Track, un concentrato di potenza da 202 CV che punta a ridefinire il concetto di prestazione pura in pista con un prezzo di 39.990 euro. La sfida lanciata dal reparto tecnico di Mattighofen non è una semplice evoluzione della già uscita versione RR stradale, ma un salto qualitativo che sposta i confini del segmento Hypernaked verso l’esclusività totale. Se la precedente versione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - KTM 1390 Super Duke RR Track: 202 CV e solo 100 esemplari da pista KTM 1390 Super Duke R Evo als 2026 Brabus 1400 R im Detail Notizie correlate Ritorna il mito Lola T70: solo 16 supercar da 537 CV per la pistaLola Cars riapre i battenti nel settore delle supercar con la produzione limitata di soli 16 esemplari della leggendaria T70. Bimota KB998 Rimini Elite: solo 5 esemplari per dominare in pistaDurante la giornata di venerdì ad Assen, il marchio riminese ha presentato la versione Elite della KB998 Rimini, un modello estremamente limitato che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: KTM 1390 Super Duke RR Track 2026 – La solo pista senza carene; KTM 1390 Super Duke RR Track: la bestia da pista in soli 100 esemplari; KTM 1390 Super Duke RR 2026: un’arma da pista in edizione limitata; KTM 1390 Super Duke RR: la naked estrema da circuito. KTM 1390 SUPER DUKE RR TRACK: la moto di serie più potente mai costruita a MattighofenCostruita per la pista, la KTM 1390 SUPER DUKE RR TRACK è il modello di serie più potente mai costruito dalla Casa di Mattighofen. Realizzata in soli 100 esemplari per tutto il mondo, sarà venduta al ... gpone.com KTM 1390 Super Duke RR Track: 202 CV e solo 100 esemplariLa nuova KTM 1390 Super Duke RR Track è un mostro da 40.000 euro in edizione limitata. Carbonio, titanio e tecnologia da MotoGP. msn.com KTM 1390 Super Duke RR Track: 202 CV e solo 100 esemplari x.com GOSTMOTO SCENDE IL POKERISSIMO Elenco MOTO IN PROVA per sabato 18 APRILE 2026: -Porte aperte KTM: Super Adventure 1390 s Evo, 790 Adventure, 390 Adventure R, Super Duke 1390 R Evo, Rc990; -Porte aperte Royal Enfield: - facebook.com facebook