Blue Dream a Roma al via le riprese del film di Elia Esposito
Sono iniziate le riprese del cortometraggio “Blue Dream”, diretto dal regista Elia Esposito. Le riprese si svolgono a Zagarolo e nel quartiere Pigneto, a Roma. Il film è prodotto da Officine Culturali, con Luigi Rinzivillo come produttore. Questa è la prima regia di Esposito, noto per lavori precedenti nel settore. La produzione è partita nelle scorse settimane e proseguirà nelle zone indicate.
Si chiama “Blue Dream” e sarà girato a Zagarolo e al Pigneto, il cortometraggio prodotto da Officine Culturali di Luigi Rinzivillo che vedrà il debutto alla regia del regista trapanese Elia Esposito. Nato da un soggetto di Naomi Lucino ed Elia Esposito, il corto vanta un cast vario che comprende. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Premiazione Contest #DreamForEurope Le VP PE @pinapic e @AntonellaSberna premiano: * 2B Liceo Scientifico Edoardo Amaldi, Barcellona * 3A Liceo Classico Nicola Carlomagno, Lauria (PZ) * 3D Istituto superiore Enrico Fermi, Mantova Diretta dall x.com