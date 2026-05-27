Blue Dream a Roma al via le riprese del film di Elia Esposito

Notizia in breve

Sono iniziate le riprese del cortometraggio “Blue Dream”, diretto dal regista Elia Esposito. Le riprese si svolgono a Zagarolo e nel quartiere Pigneto, a Roma. Il film è prodotto da Officine Culturali, con Luigi Rinzivillo come produttore. Questa è la prima regia di Esposito, noto per lavori precedenti nel settore. La produzione è partita nelle scorse settimane e proseguirà nelle zone indicate.