Dalle cronache, al gossip, al grande schermo il passo è più breve del previsto. Achille Costacurta dopo anni travagliati rinasce dalle sue ceneri come una Fenice e si prepara a esordire come attore in Piove col sole, una nuova commedia italiana già in lavorazione. Un debutto che segna un vero punto di svolta, non solo professionale, ma anche personale. Per il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari si apre infatti una fase tutta nuova, lontana dalle etichette che lo hanno definito fino a ora e più vicina a un percorso artistico ancora tutto da costruire, ma che già accende la curiosità. Achille Costacurta attore per la prima volta. Niente riflettori rubati per questioni private, questa volta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Achille Costacurta debutta al cinema: le riprese del film sono già iniziate

Notizie correlate

Nuovo film girato a Rimini, al via le riprese di “Piove col sole” con Achille Costacurta e Giulia Sara SalemiAl via a Rimini le riprese del nuovo film di Kristian Gianfreda: una "feel-good comedy" tra icone del cinema e stelle dei social per parlare di...

La città dei vivi: Edoardo Gabbriellini porta al cinema il caso Varani. Iniziate le riprese a RomaSono ufficialmente iniziate a Roma le riprese de La città dei vivi, il nuovo lungometraggio diretto da Edoardo Gabbriellini.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: RIMINI: Achille Costacurta protagonista del film di Gianfreda, si gira sul bus; Achille Costacurta attore: ciak sul bus per ‘Piove col sole’; Rimini set a cielo aperto per Piove col sole: riprese su un bus Start Romagna con Achille Costacurta; Costacurta: Ho temuto di perdere mio figlio Achille. La storia che non ti aspetti: ho tirato uno dei peggiori rigori della storia.

Achille Costacurta debutta al cinema: le riprese del film sono già iniziateAchille Costacurta affronta per la prima volta un set cinematografico e debutta nel film Piove col sole, una commedia generazionale che punta sulla speranza ... dilei.it

Achille Costacurta, dopo le bravate ecco l'esordio da attore: tutto sul suo primo filmIl figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta debutta nella nuova pellicola di Kristian Gianfreda, ambientata sulla riviera romagnola ... libero.it

Martina Colombari ha condiviso su Instagram una storia semplice ma molto significativa: una visita sul set del film “Piove col sole”, dove il figlio Achille Costacurta è impegnato nelle riprese. Nel video pronuncia una frase spontanea e affettuosa: “quando la facebook