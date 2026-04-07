Gravina in Puglia set del film di Mel Gibson | al via le riprese di The Resurrection of the Christ

Il sequel de La Passione di Cristo torna in Puglia: dopo Matera, anche Gravina protagonista del nuovo kolossal internazionale tra cinema, turismo e rilancio del territorio A curare la produzione esecutiva è Panorama Films Srl, società leader in Italia nel settore cine-televisivo, già impegnata in produzioni di successo internazionale come Mission Impossible 7, Indiana Jones 5, All the Money in the World di Ridley Scott e Inferno e Angeli e Demoni di Ron Howard. La macchina organizzativa è già in movimento e, dopo le attività preliminari, le riprese entreranno nel vivo nei prossimi giorni anche grazie al supporto logistico dell’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Mel Gibson in Puglia per le riprese del film ‘Resurrection’, tra suggestioni storiche e paesaggi ineditiMel Gibson è tornato a Matera, in Puglia, per dare il via alle riprese del suo nuovo film, *The Resurrection of the Christ*, in programma tra...

Mel Gibson torna a Matera, partono le riprese del nuovo film ‘Resurrection’(Adnkronos) – Tra febbraio e aprile si svolgeranno nel Parco della Murgia materana le riprese di Mel Gibson per il film 'The Resurrection of the...

Matera, al via le riprese di “The Resurrection of the Christ”: Mel Gibson torna nei Sassi

Argomenti più discussi: The Resurrection, il set di Gibson arriva in Puglia: dal 15 aprile le riprese a Gravina; The Resurrection: Mel Gibson in Puglia. Ciak dopo Pasqua.

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Dal 1993 al 2016, Mel Gibson e Sylvester Stallone si sono trasformati davanti ai nostri occhi! Cosa ne pensi della loro evoluzione Commenta i tuoi pensieri e condividi la tua opinione qui sotto! #Primaedopo - facebook.com facebook

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