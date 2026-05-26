Blitz a Caivano sgominata banda di trafficanti di droga | 12 arresti all'alba

All'alba, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione a Caivano, arrestando 12 persone. Dieci sono state portate in carcere, due ai domiciliari. Le accuse riguardano traffico di droga, esplosioni di colpi d'arma da fuoco ed estorsione. Durante l'intervento sono stati sequestrati diversi materiali sospetti e sono state eseguite perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati.

Dieci persone in carcere, 2 ai domiciliari: sono indiziati per vari reati, tra cui traffico di droga, esplosione di colpi d'arma da fuoco ed estorsione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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