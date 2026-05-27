All’alba, i carabinieri hanno effettuato un blitz nel campo nomadi di Caivano, fermando diverse persone. L'operazione è legata a episodi di assalti agli ATM e rapine avvenuti nelle ultime settimane. I militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un fermo di indiziato di delitto. Sul posto sono intervenuti vari reparti dell’Arma, che hanno perquisito le tende e le aree comuni. Nessuna informazione sulle identità dei fermati o sui dettagli delle indagini.

Un’operazione dei carabinieri è scattata all’alba nel campo nomadi di Caivano, dove i militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un fermo di indiziato di delitto nei confronti di diverse persone. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, riguarda soggetti gravemente indiziati di far parte di un’associazione dedita alla commissione di reati predatori. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata alla commissione di rapine, furti aggravati, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, il gruppo avrebbe operato in diverse aree della Campania mettendo a segno numerosi colpi contro attività commerciali e istituti bancari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Assalti agli ATM e rapine, blitz all’alba nel campo nomadi di Caivano

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Facevano saltare i bancomat con la tecnica della marmotta

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