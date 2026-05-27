Durante un'operazione di controllo, sono state elevate multe per oltre 20.000 euro tra bar e cantieri. Diversi esercizi sono stati costretti alla chiusura immediata per irregolarità riscontrate. Un ristorante ha ricevuto sanzioni per quasi 8.000 euro, mentre altri locali e cantieri hanno subito multe di entità variabile. I controlli hanno coinvolto diversi settori commerciali e di edilizia, con verifiche su rispetto delle norme di sicurezza e regolarità amministrativa.

? Punti chiave Quali attività sono state costrette alla chiusura immediata?. Perché un ristorante ha ricevuto sanzioni per quasi 8.000 euro?. Come hanno fatto gli ispettori a scoprire i lavoratori in nero?. Quali irregità nei cantieri hanno causato le multe ai costruttori?.? In Breve Verifiche effettuate tra l'11 e il 17 maggio prima delle sanzioni finali.. Ristorante sospeso con multe da 5.500 e 7.800 euro per mancanza DVR.. Bar sanzionato per 1.850 euro e hotel per 3.600 euro per videosorveglianza.. Due cantieri multati per 2.100 euro ciascuno per ponteggi non conformi..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz della sicurezza: oltre 20.000 euro di multe tra bar e cantieri

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