La Polizia di Stato ha effettuato un blitz nei locali della movida cittadina, elevando multe per oltre trentamila euro e chiudendo un bar del centro per venti giorni. L’intervento è stato deciso dopo un episodio che ha coinvolto clienti feriti e ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini. Nessun dettaglio sulle cause o sugli autori dell’evento.

Un bar del centro è stato chiuso per venti giorni dalla Polizia di Stato dopo un episodio drammatico che ha lasciato clienti feriti e cittadini sgomenti. Il locale, già teatro di numerose liti tra avventori – alcuni con precedenti penali – ha raggiunto il culmine della tensione pochi giorni fa, quando due Volanti sono intervenute per soccorrere una persona visibilmente ferita. Invece di collaborare, il titolare del bar ha fornito versioni confuse e contraddittorie, ostacolando l’operato degli agenti. Ma il gesto più inquietante è arrivato poco dopo: in un momento di furia, il barista ha preso una bottiglia di birra vuota e l’ha frantumata sul bancone, facendo volare schegge di vetro in direzione dei clienti, mandando in frantumi bicchieri e lasciando una scena di pericolo e terrore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Movida e sicurezza, blitz nei locali. Oltre trentamila euro di multe. Venti giorni di chiusura a un bar

