Tra il 13 e il 17 aprile 2026, un’operazione di vigilanza ha coinvolto vari settori nella provincia di Messina, Sicilia. Durante l’intervento, sono stati sospesi alcuni bar e cantieri, mentre le sanzioni complessive hanno superato i 28 mila euro. L’attività è stata condotta dal contingente INL, che ha controllato diverse attività commerciali e imprese presenti sul territorio.

Tra il 13 e il 17 aprile 2026, un’intensa operazione di vigilanza condotta dal contingente INL in Sicilia ha colpito diversi settori produttivi nella provincia di Messina, portando alla sospensione di attività commerciali e a sanzioni che superano i 28 mila euro. Gli ispettori hanno concentrato l’azione su cantieri edili, panifici e bar, individuando criticità legate al lavoro irregolare e alla sicurezza sul posto di lavoro. Il bilancio dei controlli tra edilizia e pubblica somministrazione. Le verifiche effettuate negli ultimi giorni hanno messo in luce una realtà frammentata, dove la gestione del personale non sempre rispetta le normative vigenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Messina: stop a bar e cantieri, sanzioni oltre 28.000 euro

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