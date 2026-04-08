Fiumicino blitz della polizia locale | sequestrati immobili abusivi droga e aree nel degrado

Nella giornata dell’8 aprile 2026, la polizia locale di Fiumicino ha effettuato un intervento di controllo nel territorio comunale. Durante l’operazione sono stati sequestrati immobili costruiti senza permesso, sostanze stupefacenti e aree abbandonate e degradate. Le attività rientrano in una serie di controlli finalizzati alla tutela del patrimonio pubblico e al rispetto delle norme legali e urbanistiche.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – Proseguono le attività di controllo della polizia locale di Fiumicino sul territorio comunale, con una serie di interventi mirati alla tutela del demanio, della legalità e del decoro urbano. Gli agenti sono intervenuti in diverse zone del territorio con operazioni di contrasto all’abusivismo edilizio, alle occupazioni irregolari e alle situazioni di degrado ambientale, con sequestri, sgomberi e azioni finalizzate al ripristino della legalità. Tra gli interventi più rilevanti figura il sequestro di una costruzione abusiva a Isola Sacra, in via Costalunga, nel quartiere Passo della Sentinella. Secondo quanto riportato nel documento allegato, si tratta di un immobile di circa 140 metri quadrati, in corso di realizzazione su un’area demaniale a ridosso di Fiumara Grande, privo di qualunque titolo edilizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Avellino, blitz della Polizia Penitenziaria: sequestrati droga e smartphone nel carcereNella tarda serata di ieri, presso la Casa Circondariale di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria in servizio di pattuglia automontata ha... Blitz della polizia locale: sequestrati soldi, hashish e resina “frozen”Una denuncia e il sequestro di circa 300 grammi di hashish, 300 euro in contanti e tutta l’attrezzatura per pesare e confezionare la droga da vendere. Argomenti più discussi: Fiumicino, turisti derubati appena arrivati: la vacanza diventa un incubo, ma la polizia recupera il bottino; Roma: scoperto a Fiumicino traffico illegale di pelli di rettile; Fiumicino – Shock ai controlli: autista NCC sorpreso a consumare cocaina in servizio. Fiumicino, blitz della polizia locale: sequestrati immobili abusivi, droga e aree nel degradoDal sequestro di un immobile abusivo a Isola Sacra allo sgombero di un locale a Focene: tutti gli interventi Fiumicino, 8 aprile 2026 – Proseguono le attività di controllo della polizia locale di Fium ... ilfaroonline.it Radio DolceMusica by ITR. . ROMA 08/04/2026 – LAVORATORI IN NERO, EVASIONE PER 4 MLN DI EURO Scoperti a Fiumicino oltre 600 lavoratori irregolari. Accertata evasione contributiva per oltre 4 milioni di euro. #ITRRADIOTV #roma #evasione #guard - facebook.com facebook Fiumicino, il "trucco" dei contratti Co.Co.Co per 600 lavoratori: maxi evasione da 4 milioni ift.tt/LkHPBJe x.com