Atti osceni vicino all’Ikea di Afragola | blitz della Polizia Locale altre due denunce nel parcheggio hot

Notizia in breve

La Polizia Locale di Afragola ha effettuato un intervento presso il parcheggio del centro commerciale Ikea e nelle aree limitrofe, tra cui il cimitero comunale. Durante i controlli, sono state identificate e denunciate due persone per atti osceni avvenuti in pubblico. Le autorità continuano a monitorare la zona, che negli ultimi tempi è stata frequentata da persone coinvolte in incontri pubblici di natura sconosciuta.