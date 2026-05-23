Atti osceni vicino all’Ikea di Afragola | blitz della Polizia Locale altre due denunce nel parcheggio hot
La Polizia Locale di Afragola ha effettuato un intervento presso il parcheggio del centro commerciale Ikea e nelle aree limitrofe, tra cui il cimitero comunale. Durante i controlli, sono state identificate e denunciate due persone per atti osceni avvenuti in pubblico. Le autorità continuano a monitorare la zona, che negli ultimi tempi è stata frequentata da persone coinvolte in incontri pubblici di natura sconosciuta.
Continuano senza sosta i controlli della Polizia Locale di Afragola nell’area antistante il parcheggio del centro commerciale Ikea e nelle vicinanze del cimitero comunale, zona diventata negli ultimi tempi punto di ritrovo per incontri tra uomini in pieno giorno. Le operazioni sono coordinate dal dirigente comandante della Polizia Locale, colonnello Antonio Piricelli, che nelle ultime settimane ha intensificato le attività di monitoraggio dopo le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini. Secondo quanto emerso dai controlli, l’area interessata sarebbe caratterizzata da un continuo via vai di persone che, dopo primi approcci e contatti visivi, si appartano in uno spazio delimitato da una sbarra ai confini con l’autostrada. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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