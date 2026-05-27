Durante il blitz antimafia, tre pentiti hanno fornito dettagli sui fatti. Hanno riferito che l’agguato era stato autorizzato, ma si sarebbe rivelato più violento di quanto previsto. Oltre alle operazioni di intercettazione, pedinamenti e sequestri, le loro testimonianze hanno contribuito a delineare il quadro delle attività dell'organizzazione criminale tra le aree di Squinzano e Trepuzzi. Non sono stati resi noti i nomi coinvolti.

Non solo intercettazioni, pedinamenti e sequestri. A confermare il quadro investigativo nel blitz "Core" sulla presunta organizzazione mafiosa attiva tra Squinzano, Trepuzzi e Torchiarolo ci sono anche le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, riportate nell’ordinanza firmata dal gip Francesco Valente nell’inchiesta sulla frangia della Sacra Corona Unita riconducibile, secondo l’accusa, ai fratelli Guadadiello. Si tratta di Sandro Campana, Emanuele Guarini e Cristian Stella, i primi due brindisini, l’ultimo leccese. Voci fuori dal coro, d’ultimissima generazione. Quindi in grado di fornire informazioni su fatti tutto sommato recenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Blitz antimafia, tre pentiti svelano i nomi: «L?agguato fu autorizzato ma più violento del previsto»

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