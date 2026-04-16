A Milano, la Commissione Antimafia ha iniziato una serie di audizioni che coinvolgono ex collaboratori di giustizia e approfondiscono questioni legate alle infiltrazioni mafiose. Durante le sedute, sono stati ascoltati diversi testimoni, mentre alcuni verbali non sono stati resi pubblici. La discussione si concentra su presunti legami tra ambienti politici e organizzazioni criminali, senza che siano state fatte dichiarazioni ufficiali o rivelazioni di identità.

Audizioni serrate, pentiti e verbali oscurati: la Commissione Antimafia a Milano entra nella fase più delicata dell’inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in politica e, in particolare, in FdI Il lavoro della Commissione Antimafia sulleinfiltrazioni dei clan nella politicaentra nel vivo aMilano. Il focus è sui contatti emersi negli ultimi mesi tra esponenti diFratelli d’Italiae uomini legati alla criminalità organizzata. La data di oggi per l’inizio della missione è stata fissata dopo l’input del 9 aprile dato alla Camera dalla premierGiorgia Meloni: “Indagate su tutti i partiti, compreso FdI”. La presidente della Commissione Antimafia,Chiara Colosimo, ha annunciato l’incontro a Milano tra la delegazione parlamentare, il prefetto e i vertici di Carabinieri, Guardia di Finanza e Dia.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Antimafia a Milano: riflettori su pentiti e infiltrazioni in FdI

Notizie correlate

Meloni, commissione Antimafia si occupi di infiltrazioni nei partiti, anche in FdI"Vi sfido anche su questo, non solo solita ingerire nel lavoro della commissioni" ma "mi permetto di chiedere alla commissione parlamentare antimafia...

L’Antimafia verso nuovo filone di inchiesta su infiltrazioni in politicaMartedì prossimo in ufficio di presidenza della commssione parlamentare antimafia , presieduta da Chiara Colosimo, sarà affrontato il tema di...

Contenuti di approfondimento

I pentiti e la rete dei clan in FdI: Antimafia in missione a MilanoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola I pentiti e la rete dei clan in FdI: Antimafia in missione a Milano pubblicato il 16 Aprile 2026 a firma di Antonella Mascali e Davide Milosa ... ilfattoquotidiano.it

Torna a Milano il «Festival Internazionale dell'Antimafia»(ANSA) - MILANO, 07 APR - Torna a Milano L'impegno di Tutti - Festival Internazionale dell'Antimafia, la cui quarta edizione si terrà sabato 11 aprile presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi ... msn.com