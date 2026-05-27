Blitz antidroga al rione Marconi sgominata piazza di spaccio | il plauso della prefetta Vaccaro

Una operazione antidroga ha portato allo sgombero di una piazza di spaccio nel rione Marconi. La polizia ha eseguito il blitz con l’impiego di Squadra Mobile, reparto prevenzione Crimine di Siderno, XII Reparto Mobile e Unità Cinofile di Reggio Calabria. La prefetta ha espresso apprezzamento per il risultato ottenuto, sottolineando il ruolo di tutti i reparti coinvolti e il supporto di personale di altri uffici. L’operazione ha portato alla distruzione di attività di traffico di droga nella zona.

La prefetta Clara Vaccaro ha espresso apprezzamento per la brillante operazione condotta dal personale della polizia - Squadra Mobile di Reggio Calabria, reparto prevenzione Crimine di Siderno, XII Reparto Mobile e Unità Cinofile di Reggio Calabria, con l’ausilio e il supporto di personale di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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