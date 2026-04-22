maxi operazione antidroga sgominata rete di spaccio diciannove in manette

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno portato a termine una vasta operazione contro il traffico di droga. Diciannove persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine che ha smantellato una rete criminale internazionale. L’attività illecita coinvolgeva l’importazione di hashish e cocaina da Spagna e Marocco, destinati al mercato nel territorio fiorentino. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Una rete criminale internazionale, finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti – per lo più hashish e cocaina – importate da Spagna e Marocco e poi rivendute nel fiorentino. È la maxi operazione della squadra mobile — diretta da Domenico Balsamo — e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Firenze, che all’alba di ieri ha portato all’esecuzione di un’ordinanza per 21 persone: 16 cittadini marocchini e 5 italiani, residenti tra Firenze, Empoli e Correggio. Nei confronti di 13 di loro è scattata la misura della custodia cautelare in carcere, per altri 6 gli arresti domiciliari. Altri due indagati sono, invece, vincolati all’obbligo di dimora.🔗 Leggi su Lanazione.it

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