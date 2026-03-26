Controlli campo rom a Napoli Nappi Lega | degrado e criminalità senza fine Nel frattempo Comune e Regione si voltano dall’altra parte

A Napoli sono stati effettuati controlli in un campo rom, con sequestri e tensioni tra le forze dell'ordine. Un rappresentante politico ha dichiarato che il problema del degrado e della criminalità nel sito continua senza sosta, criticando l'assenza di interventi da parte di Comune e Regione. Le autorità sono state chiamate a intervenire con urgenza per affrontare la situazione.

Controlli in un campo rom a Napoli tra sequestri e tensioni, Nappi accusa: “Serve intervento immediato, basta immobilismo delle istituzioni”. “ Più che una normale attività di controllo e prevenzione, quella portata a termine all’interno di un campo rom a Napoli sembra quasi un’operazione militare con tanto di ‘bollettino di guerra’: sequestri, aggressioni, un arresto, denunce, sanzioni amministrative (che, siamo sicuri, mai nessuno pagherà.), animali maltrattati e lasciati sopravvivere in condizioni indegne. Un’unica certezza: i campi rom continuano a rappresentare bombe sociali e zone in cui vige solo la legge dell’illegalità e della criminalità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Controlli campo rom a Napoli, Nappi (Lega): degrado e criminalità senza fine. Nel frattempo Comune e Regione si voltano dall’altra parte Articoli correlati Turista ferito durante rapina a Napoli, Nappi (Lega): su sicurezza ci sia maggiore attenzione da parte del ComuneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Napoli, controlli nel campo rom: denunce, sequestri e bonificaControlli ad alto impatto nel campo rom di via Circumvallazione Esterna a Napoli: denunce per abusivismo, sequestri ambientali e bonifica dell’area. Approfondimenti e contenuti su Controlli campo Temi più discussi: Napoli, controlli nei campi rom a Poggioreale: sequestrati rifiuti pericolosi e identificate 47 persone; Campo rom via Candoni: passeggino con sorpresa, c’è la refurtiva invece del bebè; Nuovo blitz dei carabinieri nei campi rom a Napoli: si riparte da Poggioreale; Panareo, città invisibile: ecco il campo temporaneo che dura da trenta anni visto dal drone. Controlli campo rom a Napoli, Nappi (Lega): Degrado e criminalità senza fine. Nel frattempo Comune e Regione si voltano dall’altra parteNapoli, 26 Marzo - Più che una normale attività di controllo e prevenzione, quella portata a termine all'interno di un campo rom a Napoli sembra quasi ... sciscianonotizie.it Controlli campo rom a Napoli, Nappi: degrado e criminalità senza fineL'affondo del vice coordinatore Lega Campania ... msn.com Francesco Emilio Borrelli. . Blitz dei Carabinieri nel campo nomadi di via del Macello a Poggioreale con controlli su persone, veicoli e condizioni sanitarie. Sequestrati 21 mezzi irregolari (senza assicurazione o radiati). Durante l’operazione, un uomo ha aggre - facebook.com facebook Controlli della polizia locale a Pra', sgomberato campo abusivo x.com