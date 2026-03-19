Bitetti afferma che la messa in sicurezza e il rilancio dell’area ex Yard Belleli sono ormai urgenti. La questione ha ripreso spazio nel dibattito sul settore industriale di Taranto. La discussione si concentra sulla necessità di intervenire senza ulteriori ritardi per garantire un futuro stabile alla zona. La sicurezza e lo sviluppo rappresentano ora priorità evidenti per le autorità locali.

Tarantini Time Quotidiano La messa in sicurezza permanente e il rilancio dell’area ex Yard Belleli tornano al centro del dibattito sul futuro industriale di Taranto. A sollecitare un intervento immediato è il sindaco Piero Bitetti, che richiama l’attenzione delle istituzioni sul valore strategico del sito nell’ambito della riconversione economica della città. “La messa in sicurezza permanente e il rilancio dell’area ex Yard Belleli sono diventati un’urgenza nell’ottica di riconversione economica della città di Taranto”. Nel suo intervento, il primo cittadino chiama in causa in particolare il Governo, e nello specifico il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, indicati come i soggetti che hanno in mano il futuro dell’area. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ex Yard Belleli, Bitetti: “Messa in sicurezza e rilancio non più rinviabili”

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