Fiorenzuola il centrodestra | Interventi concreti per la sicurezza dell’area sportiva sud

Il centrodestra di Fiorenzuola annuncia l’avvio di interventi concreti per migliorare la sicurezza nell’area sportiva sud. L’amministrazione ha già avviato iniziative per rafforzare la sicurezza e la viabilità nelle zone più frequentate da giovani e famiglie. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro e accessibile, con un’attenzione particolare alle esigenze di queste aree. L’azione prosegue con determinazione, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti politici locali.

La lista SiAmo Fiorenzuola-Gandolfi Sindaco: «Si completa un intervento organico di riqualificazione della viabilità, finalizzato a garantire maggiore ordine e sicurezza negli accessi» «Prosegue con determinazione l’azione amministrativa volta al miglioramento della sicurezza e della viabilità urbana, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate da giovani e famiglie». A scrivere la lista di Centrodestra SiAmo Fiorenzuola - Gandolfi Sindaco, alla guida dell’amministrazione comunale del capoluogo della Valdarda. «Nell’area dell’impianto sportivo sud, dove hanno sede il campo da calcio sintetico, il campo da rugby e l’ingresso della piscina comunale – riporta la nota stampa - si completa un intervento organico di riqualificazione della viabilità, finalizzato a garantire maggiore ordine e sicurezza negli accessi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La replica di Masci sulla sicurezza: "700 telecamere installate e interventi concreti tra demolizioni e riqualificazioni"Dalle telecamere installate, circa 700, e fino agli abbattimenti come nel caso del Ferro di Cavallo e i palazzi Clerico, passando per le...

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