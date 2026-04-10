Livorno commemora le 140 vittime del Moby Prince Mattarella | Tragedia che doveva essere evitata Giani | La verità venga fuori

A Livorno, il sindaco ha ricordato le 140 persone che persero la vita il 10 aprile 1991 nel naufragio del traghetto Moby Prince diretto a Olbia. Il presidente della Repubblica ha definito la tragedia come un evento che avrebbe potuto essere evitato, mentre il presidente della regione ha richiesto che venga fatta chiarezza sulla vicenda. La cerimonia si è svolta nel rispetto della memoria delle vittime.

LIVORNO – Livorno, sindaco Luca Salvetti, commemora le 140 vittime che il 10 aprile 1991 persero la vita a bordo del traghetto Moby Prince diretto a Olbi a. Con il sindaco Luca Salvetti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il deputato Pietro Pittalis, presidente terza commissione parlamentare d’inchiesta. “Tragedia che poteva e doveva essere evitata”, le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un solo superstite, Alessio Bertrand, componente dell’equipaggio guidato dal comandante Ugo Chessa, con la moglie Maria Giulia Ghezzani tra le vittime del Moby Prince in fiamme, entrato in collisione con Agip Abruzzo. Tre commissioni parlamentari d’inchiesta al lavoro per ricostruire una verità storic a. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Livorno commemora le 140 vittime del Moby Prince, Mattarella: “Tragedia che doveva essere evitata”. Giani: “La verità venga fuori” Moby Prince, Mattarella: “Una tragedia che poteva e doveva essere evitata”A 35 anni dal disastro di Livorno il Capo dello Stato richiama istituzioni e comunità a rafforzare la prevenzione e la sicurezza in mare Oggi... Moby Prince, Mattarella: «Tragedia doveva essere evitata, restano interrogativi»«Centoquaranta morti l’insopportabile prezzo dell’incidente più grave della nostra navigazione civile: tragedia che poteva e doveva essere evitata e... Temi più discussi: Moby Prince, 35 anni dopo il disastro. Faremo il Memoriale di Livorno; Moby Prince, 35 anni dopo la tragedia; Moby Prince, Livorno ricorda le vittime a 35 anni dalla tragedia; Moby Prince, il ricordo delle vittime a 35 anni dalla strage ancora senza giustizia. Livorno: 35 anni dalla collisione tra la petroliera Agip Abruzzo e il traghetto Moby Prince, morirono 140 personeiI Presidente Mattarella: Una tragedia che poteva essere evitata.Sergio Mattarella ha ricordato la tragedia del Moby Prince rinnovando l’impegno della Repubblica a fare chiarezza ... rtl.it 35 anni fa il disastro del Moby PrinceLIVORNO : Familiari, associazioni e autorità si riuniranno a Livorno per commemorare le vittime del disastro che costò la vita a 140 persone ... toscanamedianews.it Livorno- 35° anniversario tragedia delMoby Prince, cerimonia presso ill monumento alle vittime - facebook.com facebook #TG2000 - 35 anni fa la tragedia della #MobyPrince #10aprile #livorno #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com