Quando e se Sempio potrebbe essere arrestato de Gioia | Serve il processo a meno che non ci sia pericolo di fuga

Abbiamo parlato con Valerio de Gioia, Consigliere della Corte di Appello di Roma, riguardo alla possibilità di un arresto per Sempio. De Gioia ha spiegato che l’arresto può essere disposto solo dopo un processo, a meno che non ci siano rischi di fuga. La decisione dipende dalla valutazione dei rischi e dalla presenza di prove sufficienti per giustificare una misura cautelare.

Con Valerio de Gioia, Consigliere della Corte di Appello di Roma, abbiamo parlato dei rischi che corre Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi: "Ad oggi la Procura non ha mai avanzato richiesta di applicazione di misure cautelare".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cosa succede se sia Stasi che Sempio vengono giudicati non colpevoli: “Il caso Garlasco può restare irrisolto”Se sia Alberto Stasi che Andrea Sempio venissero giudicati non colpevoli, dopo 19 anni il delitto di Chiara Poggi resterà irrisolto? Verrà aperta una... “Serve cuore nuovo, domani potrebbe essere tardi”: corsa contro il tempo per il bimbo trapiantato con organo “bruciato”Al bimbo di 2 anni e mezzo serve urgentemente un nuovo cuore, dal momento che viene tenuto in vita dall'Ecmo, tecnica che supporta le funzioni di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Garlasco, Andrea Sempio cosa farà ora? Il dilemma: non rispondere o affrontare l'interrogatorio. La prova regina che potrebbe incastrarlo; Delitto Garlasco, cosa succede ora a Sempio e Stasi? Dal nuovo processo a nessun colpevole: gli scenari e il nodo risarcimento; Cosa succede se sia Stasi che Sempio vengono giudicati non colpevoli: Il caso Garlasco può restare irrisolto; Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti. La Verità. . Garlasco: «Sempio colpevole, il movente è sessuale» Per gli inquirenti, Andrea Sempio è stato il solo a uccidere Chiara Poggi. Convocato in Procura il prossimo 6 maggio per l’ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini, potrebbe avva - facebook.com facebook