Black out elettrico | saltano corrente e semafori tra il centro e San Giovanni traffico in tilt
Oggi alle 17:30 si è verificato un blackout che ha interessato il centro di Trieste e il rione di San Giovanni, causando l’interruzione dell’energia elettrica in diverse zone. Semafori e luci stradali sono rimasti spenti, provocando disagi al traffico. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause del guasto. La situazione ha generato congestione e difficoltà negli spostamenti lungo le principali arterie della zona.
Improvviso blackout elettrico tra il centro di Trieste e il rione di San Giovanni. Poco dopo le 17:30 di oggi 27 maggio è venuta a mancare la corrente elettrica in diverse zone della città. Tra le conseguenze più pesanti registrate, soprattutto per gli automobilisti, quella dei semafori saltati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
2025.12.14 Blackout elettrico API e accensione torcia
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