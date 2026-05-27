Black out elettrico | saltano corrente e semafori tra il centro e San Giovanni traffico in tilt

Da triesteprima.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi alle 17:30 si è verificato un blackout che ha interessato il centro di Trieste e il rione di San Giovanni, causando l’interruzione dell’energia elettrica in diverse zone. Semafori e luci stradali sono rimasti spenti, provocando disagi al traffico. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause del guasto. La situazione ha generato congestione e difficoltà negli spostamenti lungo le principali arterie della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Improvviso blackout elettrico tra il centro di Trieste e il rione di San Giovanni. Poco dopo le 17:30 di oggi 27 maggio è venuta a mancare la corrente elettrica in diverse zone della città. Tra le conseguenze più pesanti registrate, soprattutto per gli automobilisti, quella dei semafori saltati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

2025.12.14 Blackout elettrico API e accensione torcia

Video 2025.12.14 Blackout elettrico API e accensione torcia

Notizie e thread social correlati

Auto in fiamme sulla Regionale 69, traffico in tilt tra San Giovanni e FiglineNel tardo pomeriggio di ieri, sulla Strada Regionale 69 tra San Giovanni Valdarno e Figline e Incisa Valdarno, un veicolo ha preso fuoco mentre era...

Tangenziale est, auto in fiamme all'alba: traffico in tilt e 7 chilometri di coda verso San GiovanniUn'auto in fiamme sulla tangenziale est di Roma questa mattina ha causato un blocco del traffico, con sette chilometri di coda verso San Giovanni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web