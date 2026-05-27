Black out elettrico | saltano corrente e semafori tra il centro e San Giovanni traffico in tilt

Notizia in breve

Oggi alle 17:30 si è verificato un blackout che ha interessato il centro di Trieste e il rione di San Giovanni, causando l’interruzione dell’energia elettrica in diverse zone. Semafori e luci stradali sono rimasti spenti, provocando disagi al traffico. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause del guasto. La situazione ha generato congestione e difficoltà negli spostamenti lungo le principali arterie della zona.