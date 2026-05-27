Tangenziale est auto in fiamme all' alba | traffico in tilt e 7 chilometri di coda verso San Giovanni

Un'auto in fiamme sulla tangenziale est di Roma questa mattina ha causato un blocco del traffico, con sette chilometri di coda verso San Giovanni. L’incendio si è verificato all’alba, provocando rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il veicolo e gestire la situazione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti.

Mattinata da incubo per gli automobilisti in transito sulla tangenziale di Roma. A congestionare la viabilità un'auto in fiamme. L'incendio è divampato nelle prime ore del mattino. Con il passare delle ore il traffico è aumentato esponenzialmente con code arrivate sino a 7 chilometri.Incendio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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