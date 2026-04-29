Bitcoin verso i 79.300$ | rischio trappola o slancio verso gli 83.400?
Bitcoin si trova attualmente vicino alla soglia di 79.300 dollari, secondo le analisi di Sherlockwhale. Se il prezzo supera questa resistenza, l’obiettivo potrebbe essere raggiungere gli 83.400 dollari. La situazione rimane incerta, con alcuni analisti che considerano questa area come una possibile trappola, mentre altri vedono un potenziale impulso verso i livelli superiori. La prossima direzione dipende dalla capacità del mercato di mantenere o superare questa resistenza.
? Cosa sapere Bitcoin testa la resistenza di 79.300 dollari secondo le analisi di Sherlockwhale.. Il superamento del livello determina target a 83.400 dollari o correzioni verso 60.000 dollari.. Il prezzo di Bitcoin si avvicina alla soglia critica di 79.300 dollari, un livello che l’analista Sherlockwhale identifica come una potenziale trappola per i trader che cercano un ingresso in una tendenza rialzista prolungata. Il mercato delle criptovalute sta attraversando una fase di estrema tensione tecnica, dove la distinzione tra una reale rottura al rialzo e un falso segnale potrebbe determinare perdite significative per molti investitori. Mentre la valutazione della principale criptovaluta tende verso la zona degli 80.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Il mercato delle criptovalute mostra segnali di forte ottimismo. Secondo le ultime analisi tecniche, Bitcoin sta consolidando una base solida che potrebbe spingere il prezzo verso il traguardo dei 78.000 dollari. #Bitcoin #Crypto #Finanza #MarketTrend x.com
Il recente slancio del Bitcoin verso quota 76.000 dollari potrebbe trovarsi esattamente in quel punto di svolta, dove i guadagni accumulati iniziano a trasformarsi in vendite. https://www.economymagazine.it/bitcoin-sopra-i-76-000-dollari-rally-a-rischio-i-segnali- - facebook.com facebook