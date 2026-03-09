Oro scende a 5.109$ | la strada verso i 6.000 dollari

L’oro ha perso l’1,2% nella giornata di lunedì 9 marzo 2026, arrivando a 5.109 dollari l’oncia, dopo aver toccato prezzi più alti nei giorni precedenti. La variazione si è verificata durante una singola sessione di mercato, senza variazioni immediate di altri fattori legati alla quotazione. Questo calo rappresenta una diminuzione rispetto ai massimi recenti raggiunti nei giorni precedenti.

L’oro ha registrato un calo dell’1,2% nella seduta di lunedì 9 marzo 2026, scendendo a 5.109 dollari l’oncia dopo i massimi raggiunti nei giorni precedenti. Questa correzione segue la pubblicazione del rapporto sull’occupazione statunitense di febbraio, che ha mostrato una perdita netta di 92.000 posti di lavoro, alimentando timori su un rallentamento della crescita economica. Nonostante il ribasso immediato, gli analisti mantengono una visione rialzista di lungo periodo, indicando che le tensioni geopolitiche e i previsti tagli dei tassi della Federal Reserve potrebbero spingere il metallo prezioso verso la quota psicologica dei 6.000 dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

