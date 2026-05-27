Il sindaco di Mattinata è stato riconfermato al suo incarico dopo le elezioni comunali. Durante il suo discorso di ringraziamento, ha espresso gratitudine verso i cittadini del paese, affermando di provare un forte senso di riconoscenza. La sua vittoria è stata ufficializzata con il risultato delle urne, che ha confermato il suo mandato per un altro mandato amministrativo.

Nel mio cuore c’è solo un profondo senso di gratitudine verso ogni mattinatese. Nessuno escluso. Dobbiamo essere fieri di appartenere ad un’unica grande storia. Quella di una Comunità che accetta di sperare e di impegnarsi ogni giorno per un futuro migliore e possibile per tutti i suoi. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bisceglia rieletto sindaco di Mattinata: “Dobbiamo essere fieri”

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