Michele Bisceglia due volte sindaco di Mattinata senza opposizione

Notizia in breve

Le urne hanno confermato la rielezione di Michele Bisceglia come sindaco di Mattinata. Questa è la seconda volta che l’amministratore viene eletto senza presentare opposizione. La sua vittoria è stata netta e senza contestazioni, consolidando il suo ruolo di primo cittadino. Nessun altro candidato ha partecipato alle elezioni, rendendo il risultato automatico. La consultazione si è svolta senza incidenti o anomalie.