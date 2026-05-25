Michele Bisceglia due volte sindaco di Mattinata senza opposizione

Da foggiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le urne hanno confermato la rielezione di Michele Bisceglia come sindaco di Mattinata. Questa è la seconda volta che l’amministratore viene eletto senza presentare opposizione. La sua vittoria è stata netta e senza contestazioni, consolidando il suo ruolo di primo cittadino. Nessun altro candidato ha partecipato alle elezioni, rendendo il risultato automatico. La consultazione si è svolta senza incidenti o anomalie.

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Le urne confermano il dato ormai acquisito della rielezione di Michele Bisceglia a sindaco di Mattinata. Un’affluenza del 53,79% e i 2.503 voti riaffidano il comune nelle mani della lista ‘Noi: Comunità’, l’unica ammessa alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Amministrerà senza opposizione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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