Il 24 e 25 maggio i cittadini di Mattinata dovranno recarsi alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Attualmente, c’è un solo candidato sindaco, l'uscente Michele Bisceglia. La campagna elettorale si concentra sulla conferma o meno di questa candidatura unica. Nessun altro candidato ha presentato le proprie liste, rendendo le elezioni un'elezione con una sola proposta in campo. La consultazione si svolge senza alternative per gli elettori, che devono esprimersi sulla candidatura attuale.

Il 24 e 25 maggio i cittadini di Mattinata saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale, ma con un solo candidato sindaco, l'uscente Michele Bisceglia. L'altra lista, Obiettivo Mattinata di Pasquale Arena, appoggiata dal centrodestra, è stata esclusa per un cavillo in sede di firme apposte: secondo quanto emerso dai verbali ufficiali, la lista avrebbe superato il limite massimo di sottoscrizioni consentito dalla normativa vigente. Più firme di quelle consentite, una situazione che ha suscitato forti polemiche e proteste. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Elezioni, lo strano caso Mattinata. Cosa serve a Bisceglia per essere rieletto

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