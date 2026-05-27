Biografilm | 64 proiezioni fra documentari e fiction che raccontano straordinarie storie di vita

Notizia in breve

Dal 5 al 15 giugno a Bologna si svolge la rassegna Biografilm, con 64 proiezioni tra documentari e fiction. La manifestazione, diretta da Chiara Liberti e Massimo Benvegnù, presenta anteprime di film che narrano storie di vita straordinarie. La selezione include opere di diverso genere e provenienza, tutte focalizzate su vicende umane significative. La rassegna si svolge in varie location della città, coinvolgendo pubblico e professionisti del settore.