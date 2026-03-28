È deceduta all'età di 64 anni Carlotta Ercolino, autrice e scrittrice italiana. È nota per aver ideato la fiction televisiva Che Dio Ci Aiuti, tra le sue opere più riconosciute. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze. La sua carriera si è concentrata principalmente sulla scrittura di sceneggiature per il teatro e la televisione.

Carlotta Ercolino è morta a Roma all’età di 64 anni. Giornalista, sceneggiatrice e autrice televisiva, il suo percorso professionale si è sviluppato tra televisione, radio e scrittura, con collaborazioni per le principali emittenti nazionali, tra cui Rai e Mediaset. In particolare il suo nome è legato alla serie Che Dio Ci Aiuti di cui è stata una delle ideatrici. Non sono ancora note le cause della morte. A dare l’annuncio del decesso è stato il marito Nicola Barbati. I funerali di Carlotta Ercolino si terranno lunedì 30 marzo a Roma presso la chiesa di San Gabriele Arcangelo. Chi era Carlotta Ercolino Il successo di Che Dio Ci Aiuti Le altre fiction ideate da Carlotta Ercolino Il libro su Rino Gaetano Chi era Carlotta Ercolino Carlotta Ercolino era nata a Napoli nel 1961. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta Carlotta Ercolino, ideatrice della fiction Che Dio Ci Aiuti. Aveva 64 anni

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