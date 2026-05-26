quattro storie straordinarie raccontano come il gioiello possa racchiudere desiderio ed emancipazione diventando icona di stile come le donne che lo indossano

Q uattro storie straordinarie raccontano come il gioiello possa racchiudere desiderio ed emancipazione, diventando icona di stile. Come le donne che lo indossano. Kate Middleton, il trionfo a Windsor: la tiara e l’abito di cristalli incantano tutti X Leggi anche › Elizabeth Taylor, lo stile e la vita di una diva Barbara Hutton. Perle, principi e solitudine. Difficile vivere in equilibrio quando si è la bambina più ricca d’America. Così Barbara Hutton crebbe con quello spiccato senso di solitudine che, spesso, affligge le ereditiere da capogiro. In Women and their Jewels (Ed. Mitchell Beazley), David Lelait-Helo spiega infatti come Barbara fosse solita distribuire fra i suoi amici giocattoli (prima) e gioielli (poi) pur di vederli restare con lei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Entre les Seychelles et l'Île Maurice : Trésors Cachés de lOcéan Indien | Documentaire Voyage - AMP

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