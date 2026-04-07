Un bambino si è accidentalmente rovesciato dell’acqua bollente addosso mentre preparava una bevanda, causando ustioni di secondo grado su petto e collo. L’incidente è avvenuto in un’abitazione della provincia di Reggio Emilia e il bambino è stato immediatamente trasportato al Centro Ustioni per le cure necessarie. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del piccolo.

Fabbrico 8Reggio Emilia), 7 aprile 2026 – Si è rovesciato accidentalmente addosso dell’acqua bollente che serviva per fare una bevanda e il liquido gli ha provocato ustioni di secondo grado su petto e collo. E' accaduto in un’abitazione in centro a Fabbrico. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in una abitazione in centro a Fabbrico. A riportare le ustioni è stato un bambino di cinque anni e mezzo, che si trovava nell’abitazione insieme ai suoi familiari. Improvvisamente, forse in un momento compiuto per giocare, ci sarebbe stato l’urto che ha provato la caduta del liquido bollente, finito addosso al piccolo, che era proprio accanto al contenitore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbo travolto dall’acqua bollente: ricoverato al Centro Ustioni

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