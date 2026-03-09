Cade in una vasca di acqua bollente mentre lavora operaio gravemente ustionato | ricoverato in rianimazione

Un operaio di 55 anni, impiegato in un'azienda di zincatura nella Bassa Reggiana, è caduto in una vasca con acqua oltre i 90 gradi mentre lavorava. L'uomo ha riportato gravi ustioni ed è stato ricoverato in rianimazione. L'incidente si è verificato durante l'orario di lavoro e al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause.

