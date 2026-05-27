Una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre pedalava in bicicletta ad Aprilia. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e la conducente del veicolo ha accusato un malore subito dopo l’impatto. La polizia è intervenuta sul luogo per i rilievi e l’intera dinamica dell’accaduto. La bambina è stata soccorsa ma è deceduta poco dopo.

Una bimba di undici anni è morta dopo essere stata investita da un’auto ad Aprilia, in provincia di Latina, mentre era in bici. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Alla guida della macchina c’era una donna che ha avuto un malore. La bimba morta in bici La bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, investita da un’auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile, lungo la strada che congiunge la via Pontina con la Nettunense. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, un’auto medica e anche un’eliambulanza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba di 11 anni morta ad Aprilia dopo essere stata travolta da un'auto, era in bici: malore per la conducente

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Aprilia, bambina morta dopo essere stata travolta in bicicletta da un'auto. Aveva 11 anni

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