Bidoni ribaltati dagli animali | Così non va

Bidoni dell’immondizia ribaltati dagli animali selvatici e rifiuti sparsi lungo le strade creano situazioni di degrado e disagio. La presenza di animali che disturbano la raccolta dei rifiuti provoca disordine nelle zone urbane, con conseguente sporcizia e problemi per i residenti. La situazione evidenzia la difficoltà di gestire i rifiuti in alcune aree, dove il comportamento degli animali complica le operazioni di raccolta e mantiene lo stato di abbandono.

Bidoni dell’immondizia ribaltati dagli animali selvatici, rifiuti sparsi lungo le strade e situazioni di evidente degrado e disagio per i cittadini. Il gruppo consiliare “Ripartiamo Cantagallo“ ha diffuso le immagini provenienti da via di Canvella e denuncia un problema che da tempo interessa molte zone di Cantagallo. "La presenza di animali selvatici - scrive il gruppo in una nota - tipica di un comune montano come il nostro, rende particolarmente difficile la gestione della raccolta attuale,un sistema basato sul porta a porta e su piccoli contenitori facilmente accessibili e ribaltabili. Come gruppo consiliare di minoranza avevamo già... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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