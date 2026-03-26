Caso di influenza aviaria H9N2 in Lombardia | come si trasmette il virus dagli animali all'uomo

Un caso di influenza aviaria H9N2 è stato segnalato in Lombardia, coinvolgendo una persona tornata da un viaggio fuori Europa. Il virus circola principalmente tra pollame e altre specie di uccelli. La persona infettata ha manifestato sintomi dopo il rientro, e le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione. La trasmissione del virus dall'animale all'uomo avviene attraverso contatti diretti con uccelli infetti o ambienti contaminati.

Il virus dell'influenza aviaria sottotipo H9N2, segnalato ieri in una persona in Lombardia di ritorno da un viaggio fuori Europa, circola soprattutto nel pollame e in diverse specie aviarie. Anche se ci sono stati alcuni casi di infezione anche nell'uomo, finora non è mai stata documentata la trasmissione da uomo a uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cos’è il virus dell’aviaria di sottotipo H9N2 rilevato in Lombardia: è la prima persona in EuropaIl virus H9N2 rilevato in una persona in Lombardia di ritorno da un viaggio fuori Europea è uno dei virus dell'influenza aviaria A. Leggi anche: Influenza aviaria H9N2 in Lombardia, identificato un caso: è il primo in Europa, quali sono i sintomi Tutto quello che riguarda Caso di influenza aviaria H9N2 in... Temi più discussi: Influenza aviaria H9N2: il primo caso umano in Italia e i rischi reali; In Lombardia il primo caso umano in assoluto di influenza aviaria mai registrato in Italia; Virus influenza aviaria, un caso in Lombardia: è il primo in Europa; Caso di aviaria in Lombardia: è il primo contagio umano in Europa. Il ministero: Contratta all'estero. Caso di aviaria in Lombardia, il virologo: Contagio da contatto stretto con animali infettiL’esperto: Non ci sono evidenze di un passaggio da uomo a uomo. Il giovane, che ha contratto il virus in Africa, resta in isolamento al San Gerardo di Monza ... rainews.it In Lombardia è stato identificato il primo caso di influenza aviaria in Europa, le rassicurazioni dell'Istituto superiore di sanitàL'iss ribadisce che non c'è nessuna conferma della possibilità di una trasmissione da uomo a uomo dei virus aviari ... wired.it DOPPIO CASO DEL CUORE PER BOB E TEO DALLA CAMOANIA BUON COMPLEANNO BIMBI BELLI Oggi il vostro primo anno di vita lo festeggiate in canile un intero anno vissuto sempre in canile , vi immagino appena nati, due peluche meravigliosi, - facebook.com facebook Fine vita, primo caso di suicidio assistito con dispositivo a comando oculare x.com