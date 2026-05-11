Hantavirus | trasmesso dagli animali non ha una cura specifica

Da agi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si è registrato un caso di infezione da hantavirus a bordo di una nave da crociera, che ha portato alla morte di tre persone. Il virus si trasmette all'essere umano attraverso contatti con roditori infetti. Attualmente, non esiste una cura specifica per questa malattia virale. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e stanno adottando misure preventive a bordo.

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AGI - L'infezione da hantavirus, che ha causato la morte di tre persone sulla nave da crociera Mv Hondius, è una malattia virale trasmessa all'uomo dai roditori. Il virus è presente nell' urina e nelle feci degli animali. "Gli essere umani - si legge sul sito del ministero della Salute - contraggono l'infezione quando entrano in contatto con i roditori, i loro escrementi o la loro urina o possibilmente inalando particelle virali in luoghi in cui sono presenti grandi quantità di escrementi di roditori. L'infezione da hantavirus non si trasmette da persona a persona. La maggior parte degli hantavirus non si diffonde da persona a persona; raramente, nella parte meridionale del Sud America, l'hantavirus delle Ande si diffonde direttamente tra le persone a stretto contatto fisico.🔗 Leggi su Agi.it

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