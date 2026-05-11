Hantavirus | trasmesso dagli animali non ha una cura specifica

Negli ultimi giorni si è registrato un caso di infezione da hantavirus a bordo di una nave da crociera, che ha portato alla morte di tre persone. Il virus si trasmette all'essere umano attraverso contatti con roditori infetti. Attualmente, non esiste una cura specifica per questa malattia virale. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e stanno adottando misure preventive a bordo.

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AGI - L'infezione da hantavirus, che ha causato la morte di tre persone sulla nave da crociera Mv Hondius, è una malattia virale trasmessa all'uomo dai roditori. Il virus è presente nell' urina e nelle feci degli animali. "Gli essere umani - si legge sul sito del ministero della Salute - contraggono l'infezione quando entrano in contatto con i roditori, i loro escrementi o la loro urina o possibilmente inalando particelle virali in luoghi in cui sono presenti grandi quantità di escrementi di roditori. L'infezione da hantavirus non si trasmette da persona a persona. La maggior parte degli hantavirus non si diffonde da persona a persona; raramente, nella parte meridionale del Sud America, l'hantavirus delle Ande si diffonde direttamente tra le persone a stretto contatto fisico.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Hantavirus: trasmesso dagli animali, non ha una cura specifica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hanta Virus - A new Plandemic - A reading with Crystal Ball and Tarot Notizie correlate Leggi anche: Il virus aggredisce i reni. Non c'è una cura specifica, contagio uomo-uomo raro Leggi anche: Steatosi epatica, Conforti (EpaC): "Diagnosi precoce, cura specifica e follow-up" Argomenti più discussi: Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Hantavirus, cosa c’è da sapere sul virus al centro del focolaio della nave da Crociera; Se sposti vecchie scatole o pulisci la cantina attenzione all'hantavirus trasmesso dai roditori; C'è stato un contagio dell'hantavirus da uomo a uomo sulla nave? L'infettivologo: È possibile. Voi un nuovo ipotetico lockdown come lo gestireste? Io mi metterei d'accordo con il negoziante di cibo per animali sotto casa e la biblioteca per fare l'asporto di prodotti per tutto l'appennino. Non risponderei ai messaggi di nessuno (ho una casa anti zombie, fi x.com Sono tutte le persone che desideravano che la pandemia durasse più a lungo o che avessimo un pt 2 felici per l'hantavirus? reddit