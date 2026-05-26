Napoli Italiano è la scelta per il dopo-Conte | accordo a un passo

Il Napoli sta per annunciare ufficialmente Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. L’accordo tra il club e l’allenatore è ormai vicino alla conclusione, con le parti in fase di definizione degli ultimi dettagli. Italiano sostituirà l’attuale tecnico, con un accordo che prevede un contratto pluriennale. La notizia circola da fonti vicine alla società e si aspetta solo la comunicazione ufficiale.

(Adnkronos) – Il Napoli ha scelto. Il club azzurro ha deciso di virare su Vincenzo Italiano per la panchina. Il tecnico del Bologna è il favorito per diventare il successore di Antonio Conte nella prossima stagione. Nelle ultime ore si era parlato anche di un grande ritorno di Maurizio Sarri e di un arrivo di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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NAPOLI, ANTONIO CONTE IN USCITA. SPUNTA IL NOME DI MAURIZIO SARRI

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