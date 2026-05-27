Marco Bezzecchi ha descritto il circuito del Mugello come uno dei più iconici del Mondiale, in attesa di scendere in pista per il Gran Premio d’Italia. Il pilota ha ricordato il suo passato di spettatore bambino sul tracciato e ora come leader della classifica mondiale. Il circuito toscano, noto per alcuni tratti distintivi, rappresenta un punto fermo per lui in questa stagione. Bezzecchi si prepara ad affrontare la gara con entusiasmo, confidando nelle proprie capacità.

In attesa di scendere in pista sul tracciato del Mugello, Marco Bezzecchi racconta il suo Gp d’Italia, vissuto sia da spettatore-bambino che da leader del Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi: “Alcuni tratti del Mugello sono i più iconici di tutto il Mondiale”

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