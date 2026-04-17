Dopo due decenni dalla prima collaborazione, Stella McCartney e H&M tornano a lavorare insieme, lanciando una nuova collezione. Questa volta, vengono riproposti alcuni dei capi più rappresentativi del marchio inglese. La collezione include diverse proposte di abbigliamento, con dettagli specifici sui materiali e sui modelli scelti per questa occasione. I prodotti sono stati annunciati attraverso comunicati ufficiali e saranno disponibili in negozi e online.

Sono passati vent’anni dalla prima collaborazione tra la designer inglese Stella McCartney e il colosso del fast fashion H&M. Questa primavera arriva la seconda capsule collection Stella McCartney H&M, che pesca a piene mani dagli archivi e dalle prime collezioni: «Considero questa collezione come un viaggio attraverso la mia storia nella moda – ha detto la stilista – è allegra, forte, brillante, gioiosa, raffinata». Ma è anche il punto di partenza per una più ampia conversazione su un tema urgente: la sostenibilità ambientale. La nuova collezione Stella McCartney H&M. H&M celebra vent’anni di collaborazioni d’autore annunciando il ritorno di Stella McCartney, una delle prime stiliste a collaborare con la catena svedese nel 2005, ridefinendo il concetto di moda democratica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Vent'anni fa, la loro collaborazione era stata un successo. Ora Stella McCartney e H&M ci riprovano, proponendo alcuni dei capi più iconici del brand inglese. Tutti i dettagli sulla nuova collezione.

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Intervista a Stella McCartney: la nuova collaborazione con H&M, vent'anni dopo il successo della prima - facebook.com facebook