Con la commedia Il Bene Comune Rocco Papaleo ci ricorda che ogni vita è una storia

Il 12 marzo arriva nelle sale il film “Il Bene Comune” di Rocco Papaleo, una commedia corale in cui l’attore e regista interpreta anche il ruolo del protagonista. La pellicola presenta scene e personaggi che richiamano lo stile e le tematiche già affrontate da Papaleo nelle sue opere precedenti, offrendo un racconto che mette in evidenza aspetti di vita quotidiana e relazioni umane.

Arriva nei cinema, giovedì 12 marzo, “Il Bene Comune”, il nuovo film di Rocco Papaleo, una commedia corale in cui il pubblico riconoscerà alcuni degli elementi che caratterizzano la filmografia del regista che, anche in questo caso ricopre anche la parte del protagonista, interpretando il personaggio di Biagio, guida turistica e preparatore atletico del nipote, che guida i visitatori alla scoperta delle meraviglie del Parco del Pollino. Protagonista con lui è Vanessa Scalera nei panni di Raffaella. Nel cast anche Claudia Pandolfi (la tormentata Maddalena), Teresa Saponangelo (Gudrun), Andrea Fuorto(nipote di Biagio), Livia Ferri (Fiammetta) e Rosanna Sparapano (Anny). 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati ‘Il Bene comune’: Rocco Papaleo in una nuova commedia coraleClaudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera sono le protagoniste del nuovo film Il Bene comune, in sala dal 12 marzo. Il bene comune: Rocco Papaleo rompe la quarta pareteIl cinema napoletano si prepara a un nuovo appuntamento con la sala cinematografica il 12 marzo, quando uscirà Il bene comune, opera diretta e... Tutti gli aggiornamenti su Bene Comune Temi più discussi: ‘Il bene comune’, Papaleo e il teatro canzone nel parco del Pollino; Il bene comune. La recensione del film di Rocco Papaleo; Il bene comune di Rocco Papaleo arriva in 340 cinema; Il bene comune di Rocco Papaleo: Con quattro donne in mezzo alla natura. Il Bene Comune, la commedia corale di Rocco Papaleo che ci ricorda che ogni vita è una storiaArriva nei cinema, giovedì 12 marzo, Il Bene Comune, il nuovo film di Rocco Papaleo, una commedia corale in cui il pubblico riconoscerà alcuni degli elementi che caratterizzano la filmografia del re ... today.it «Il bene comune» di Rocco Papaleo: «Con quattro donne in mezzo alla natura»Una gita in montagna si rivela, per tutti i partecipanti, un viaggio intimo alla scoperta di se stessi: «Il bene comune» è la nuova commedia diretta, scritta ed interpretata ... ilmattino.it IL BENE COMUNE è finalmente al Cinema! IL BENE COMUNE, il nuovo film di Rocco Papaleo, dal 12 marzo al cinema. Con Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Rosanna Sparapano, Livia Ferri. Prodotto - facebook.com facebook