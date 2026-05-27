Paolo Bertolucci ha commentato il look di un tennista durante una trasmissione televisiva. Ha detto che l’anno scorso sembrava un benzinaio, mentre in una recente apparizione è migliorato leggermente. Ha osservato che la maglietta è semplice e che il pantaloncino sembra fatto da lui stesso. Il commento è stato rivolto in modo critico e diretto, senza ulteriori analisi o considerazioni. La discussione si è concentrata esclusivamente sull’abbigliamento del tennista.

L’ex tennista e attuale opinionista Sky, Paolo Bertolucci, è intervenuto nella trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora“, dove gli è stato chiesto un parere sull’outfit di Jannik Sinner, con l’azzurro, che all’esordio contro il francese Clément Tabur, ha sfoggiato un look totalmente azzurro con calze bianche. La polo era il classico modello con chiusura a . L'articolo Bertolucci show sul look di Sinner (VIDEO): “L’anno scorso sembrava un benzinaio, ieri un po meglio. La maglietta niente di che e il pantaloncino sembra che se la sia fatta.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sinner, Bertolucci: “Non ce la fanno! Preparano l’intervista, vanno a Montecarlo e poi confondono il patteggiato con. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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