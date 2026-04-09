Dopo la vittoria di Jannik Sinner contro il tennista ceco Machac, l’attuale opinionista Sky Sport, Paolo Bertolucci, ha commentato su X una frase rilasciata dal giovane atleta: “Giochiamo per i titoli”. Bertolucci ha poi espresso il suo pensiero sulla dichiarazione, sperando che venga compresa da chi si ostina a interpretarla in modo diverso. La discussione ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis sui social network.

L’ex tennista ed attuale opinionista Sky Sport, Paolo Bertolucci ha commenta sul sup profilo X una dichiarazione di Jannik Sinner, dopo il successo in tre set contro il ceco Machac: “Giochiamo per i titoli. La classifica è una conseguenza“. Parole che secondo lo stesso Bertolucci dovrebbero ‘entrare nella testa’di chi nel tennis si concentra troppo . L'articolo Sinner e la sua frase che divide, interviene Bertolucci: “Spero che la sua dichiarazione entri nella testa di coloro che si ostinano a fare.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sinner cambia staff, Bertolucci: “Non mi piace supporre scenari senza avere certezze assolute, ma se ha preso. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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