In Iran, le persone che vivono sotto i bombardamenti condividono le loro esperienze attraverso messaggi scritti inviati alla casa editrice persiana Asoo, che ha invitato i residenti a partecipare mantenendo l'anonimato. Tra queste testimonianze, alcune persone esprimono pensieri sulla perdita dei propri cari e sulla difficile situazione che affrontano ogni giorno, senza rivelare le proprie identità.

«Viviamo tra paura e speranza» «Viviamo tra paura e speranza. Le mie paure sono più forti delle mie speranze. Ogni mattina mi sveglio con il suono delle esplosioni e dei jet da combattimento. La notte mi addormento ascoltando gli stessi rumori. Il mio sonno è diviso in piccoli pezzi. Non dormo più di tre o quattro ore in un giorno intero. Quando sento un'esplosione salgo sul tetto per vedere dove ha colpito. Dopo ogni detonazione chiamo gli amici che vivono vicino per assicurarmi che stiano bene. Le strade sono vuote e silenziose. La maggior parte dei negozi è chiusa. Solo un ristorante qui nei dintorni è rimasto aperto. Internet è stato tagliato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Guerra in Iran, la voce di chi vive sotto i bombardamenti: «A volte penso che sia una benedizione che mio marito sia morto l'anno scorso e non stia vedendo tutto questo»

