Il segretario di un partito di centrosinistra ha dichiarato che i salari sono troppo bassi e ha accusato il governo di evitare di intervenire sui contratti per non danneggiare interessi di alcune imprese. Ha inoltre criticato le affermazioni del presidente del Consiglio fatte durante l’assemblea di Confindustria, ritenendole un tentativo di evitare di affrontare le questioni reali.

“ Le parole di Giorgia Meloni all’assemblea annuale di Confindustria e i suoi attacchi alla Unione Europea? È il suo solito modo di salvarsi in corner e di non riconoscere i problemi “. Sono le parole di Pier Luigi Bersani che, ospite di Otto e mezzo (La7), commenta con toni critici l’intervento della premier all’assemblea annuale di Confindustria, dove ha rinnovato gli attacchi all’Europa, tacciata di essere “troppo ideologica”. La conduttrice Lilli Gruber traccia il quadro attuale: dopo tre anni e mezzo di governo Meloni, l’Italia registra la crescita più bassa d’Europa, il crollo del potere d’acquisto, la produzione industriale in calo da oltre tre anni, inflazione in aumento, record di pressione fiscale e quasi sei milioni di persone in povertà assoluta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “I salari sono troppo bassi, ma Meloni non vuole fare una legge sui contratti per non colpire i suoi amici”

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