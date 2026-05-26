Landini ha criticato il governo, affermando che i salari sono troppo bassi e che la premier non ne parla. La questione degli stipendi ha riacceso il dibattito tra politica e sindacati, diventando un tema centrale nelle discussioni pubbliche. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dal governo in merito. La discussione si concentra sulla necessità di interventi per aumentare i salari e migliorare le condizioni lavorative.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il nodo stipendi al centro del dibattito. Il tema degli stipendi torna al centro del confronto politico e sindacale. A rilanciare l’allarme è stato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervenuto a margine dell’assemblea di Confindustria. Secondo Landini, il problema dei salari in Italia è ormai un’emergenza concreta e non più rinviabile. Il leader sindacale ha sottolineato come anche il presidente di Confindustria abbia riconosciuto che gli stipendi nel nostro Paese sono troppo bassi, senza però indicare strumenti concreti per aumentarli. Critiche anche nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusata di non aver affrontato il tema durante il suo intervento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Landini accusa il governo: “I salari sono troppo bassi ma, Meloni non ne parla”

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I 25 miliardi rubati: Landini accusa tutti, tranne il sindacato

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