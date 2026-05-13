Durante un intervento televisivo, un commentatore ha osservato che la premier italiana si mostra emotivamente coinvolta solo con i bambini vicini a lei, mentre non ha pronunciato parole forti sui 20.000 morti a Gaza. Ha anche fatto un confronto tra il comportamento della leader italiana e quello dell'ex presidente degli Stati Uniti, sottolineando che il suo atteggiamento vittimistico non sembra influenzare l’opinione pubblica.

“Come negli Stati Uniti con Trump, così anche in Italia il vittimismo della Meloni non fa nessun effetto. Ora la sua retorica è virata verso il patetismo, cioè verso il cuore, la mamma, i bambini. Ma per bambini intendo quelli che ha lì vicino e che la commuovono. I 20mila bambini ammazzati a Gaza, invece, non hanno provocato una parola seria da parte del nostro governo “. È il duro commento di Pier Luigi Bersani, ospite di Dimartedì (La7), ai recenti eventi pubblici in cui la premier Giorgia Meloni ha manifestato interesse per i temi legati all’infanzia e alla famiglia. L’ex ministro aggiunge senza esitazioni: “ Io, a differenza della Meloni, non avrei mai impedito che l’Europa sospendesse il patto di associazione con Israele finché Israele non avesse la testa a posto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Meloni si commuove solo per i bambini che ha vicino ma non ha detto una parola seria sui 20mila uccisi a Gaza”

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