Fanfare sfilate e migliaia di presenze la città invasa dai Carabinieri | si è aperto il raduno nazionale
Questa mattina a Rimini ha avuto inizio il 26esimo Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, una manifestazione che durerà fino a domenica. La città è stata attraversata da sfilate, fanfare e da un consistente flusso di partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. Durante l’evento, un corposo dispositivo di forze dell’ordine ha presidiato le strade e i principali punti di ritrovo, garantendo l’ordine pubblico durante le giornate di festa.
È iniziato questa mattina, venerdì 15 maggio, a Rimini il 26esimo Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, la grande manifestazione che fino a domenica porterà in città migliaia di soci Anc provenienti da tutta Italia. Il via ufficiale agli eventi è stato dato con l’apertura del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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