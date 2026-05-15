Fanfare sfilate e migliaia di presenze la città invasa dai Carabinieri | si è aperto il raduno nazionale

Questa mattina a Rimini ha avuto inizio il 26esimo Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, una manifestazione che durerà fino a domenica. La città è stata attraversata da sfilate, fanfare e da un consistente flusso di partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. Durante l’evento, un corposo dispositivo di forze dell’ordine ha presidiato le strade e i principali punti di ritrovo, garantendo l’ordine pubblico durante le giornate di festa.

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