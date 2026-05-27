Bergomi | Milan cambiare tutto per uscire dalla crisi ma Ibrahimovic…

Da panorama.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta considerando un intervento radicale per superare la crisi, mentre la Juventus sembra orientata a rivedere e ripartire con l’attuale formazione. La differenza tra le strategie dei due club deriva dalle decisioni prese dai rispettivi proprietari, con il primo che valuta cambiamenti significativi e il secondo che preferisce aggiustamenti. La stagione si è conclusa senza qualificazione alla Champions League. La posizione di Ibrahimovic, attualmente infortunato, può influenzare le scelte del Milan.

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Cambiare tutto o aggiustare e ripartire con quello che c’è? Le due strade (opposte) scelte da Milan e Juventus per fronteggiare il fallimento di una stagione chiusa senza qualificazione alla Champions League segnano una distanza enorme tra le scelte di Cardinale e quelle di Elkann. L’azzeramento della struttura societaria rossonera e il tentativo di tenere insieme le diverse anime di quella bianconera: chi avrà imboccato il sentiero giusto per risalire la corrente? Un nodo da sciogliere attraverso cui passano la maggior parte delle speranze di entrambe le tifoserie di lasciarsi alle spalle i fantasmi di un’annata da cancellare. Raramente si sono viste ricette così differenti per provare a dare soluzione allo stesso problema. 🔗 Leggi su Panorama.it

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