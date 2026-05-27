Il Milan sta considerando un intervento radicale per superare la crisi, mentre la Juventus sembra orientata a rivedere e ripartire con l’attuale formazione. La differenza tra le strategie dei due club deriva dalle decisioni prese dai rispettivi proprietari, con il primo che valuta cambiamenti significativi e il secondo che preferisce aggiustamenti. La stagione si è conclusa senza qualificazione alla Champions League. La posizione di Ibrahimovic, attualmente infortunato, può influenzare le scelte del Milan.

Cambiare tutto o aggiustare e ripartire con quello che c’è? Le due strade (opposte) scelte da Milan e Juventus per fronteggiare il fallimento di una stagione chiusa senza qualificazione alla Champions League segnano una distanza enorme tra le scelte di Cardinale e quelle di Elkann. L’azzeramento della struttura societaria rossonera e il tentativo di tenere insieme le diverse anime di quella bianconera: chi avrà imboccato il sentiero giusto per risalire la corrente? Un nodo da sciogliere attraverso cui passano la maggior parte delle speranze di entrambe le tifoserie di lasciarsi alle spalle i fantasmi di un’annata da cancellare. Raramente si sono viste ricette così differenti per provare a dare soluzione allo stesso problema. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bergomi: “Milan, cambiare tutto per uscire dalla crisi, ma Ibrahimovic…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, Pedullà: “Cardinale vuole cambiare tutto? Parta da sé stesso e Ibrahimovi?”. Intanto Allegri …Il Milan sta considerando l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri, con una buonuscita di circa 5 milioni di euro prevista nel bilancio.

Bergomi: “Milan, adesso devi cambiare. Ecco cosa serve per tornare grande”Giuseppe Bergomi ha commentato il momento del Milan, sottolineando che la squadra deve cambiare per tornare a competere ai massimi livelli.

Temi più discussi: Bergomi: Per come conosco il Milan serve un cambiamento totale, un ritorno ai vecchi valori; Bergomi: Milan, adesso devi cambiare. Ecco cosa serve per tornare grande; Bergomi: Per il Milan è arrivato il momento del cambiamento, totale. Costruire una squadra che gioca bene; Bergomi | Milan adesso devi cambiare Ecco cosa serve per tornare grande.

Bergomi: Milan, cambiare tutto per uscire dalla crisi, ma Ibrahimovic…Le due strade opposte scelte da Cardinale ed Elkann dopo il fallimento degli obiettivi stagionali, i rossoneri che rifondano e il ruolo dell'ex attaccante. Ecco cosa ne pensa Bergomi intervistato da P ... panorama.it

Bergomi: Per il Milan è arrivato il momento del cambiamento, totale. Costruire una squadra che gioca beneBeppe Bergomi, ex giocatore dell'Inter e oggi commentatore televisivo, ha espresso il suo punto di vista sul futuro del Milan ... milannews.it