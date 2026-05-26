Giuseppe Bergomi ha commentato il momento del Milan, sottolineando che la squadra deve cambiare per tornare a competere ai massimi livelli. Durante una trasmissione televisiva, l’ex calciatore ha evidenziato la necessità di interventi specifici per migliorare la rosa e la gestione tecnica. Non sono stati forniti dettagli su eventuali strategie o nomi, ma si è concentrato sulla richiesta di un cambio di rotta per il club rossonero.

La sconfitta contro il Cagliari ha tagliato le gambe al Milan. I rossoneri avevano bisogno di una vittoria per tornare in Champions, ma è stata la squadra di Pisacane ad uscire vincente da San Siro, condannando il Diavolo all'Europa League. La prestazione ha scatenato la rabbia dei tifosi e di Gerry Cardinale, che ha preso una decisione definitiva sul futuro del club. Il giorno dopo la disfatta di San Siro, il proprietario del Milan ha sollevato dall'incarico con effetto immediato quattro figure: Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una rivoluzione totale, l'ennesima degli ultimi anni. I due... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bergomi: “Milan, adesso devi cambiare. Ecco cosa serve per tornare grande”

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Temi più discussi: Bergomi: Per il Milan è arrivato il momento del cambiamento, totale. Costruire una squadra che gioca bene; Bergomi sul Milan: Cardinale accorci la catena di comando. Ibra? Certe cose non si fanno...; Bergomi: Per come conosco il Milan serve un cambiamento totale, un ritorno ai vecchi valori; Ordine: Il calcio esibito subito dopo l’1-0 promettente deve porre qualche quesito allo stesso Allegri.

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Bergomi: Da quello che mi dice Peppe Di Stefano, ogni anno al Milan, in questo periodo qua, c’è sempre un po’ di contestazioneBeppe Bergomi, opinionista, si è così espresso a MilanNews sul momento del Milan: Per tirare le somme bisogna aspettare fine campionato perché il Milan ha il destino nelle proprie mani. milannews.it

Bergomi: C’è un Milan con Rabiot e uno senza, per Allegri sposta tanto averlo in medianaGiuseppe Bergomi, ospite degli studi di Sky Sport, ha analizzato il rendimento del Milan sul campo della Lazio (1-0 per i biancocelesti il risultato finale). Queste le sue dichiarazioni principali: ... tuttomercatoweb.com